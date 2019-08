Morre ator João Carlos Barroso, famoso por Roque Santeiro e Estúpido Cupido

O ator João Carlos Barroso morreu aos 69 anos, nesta segunda-feira (12). A notícia foi confirmada na madrugada desta terça-feira (13), por amigos do artista nas redes sociais. Ele sofria em função de um câncer, conforme informações do também ator Mário Cardoso.

O artista Mario Cesar Nogueira comentou também falou sobre a morte do amigo. “Nosso grande amigo. João Carlos Barroso – Barrosinho, colega de profissão e de grandes lutas”, disse ele.

É com imensa tristeza que recebo esta notícia. Nosso grande amigo. João Carlos Barroso – Barrosinho, Colega de profissão… Publicado por Mario Cesar Nogueira em Segunda-feira, 12 de agosto de 2019

A atriz Alcione Mazzeo, ex-mulher de Chico Anysio e mãe de Bruno Mazzeo, também fez uma publicação em homenagem ao colega:

Carreira

João Carlos Barroso se destacou em novelas por seus papeis como Tavico, em Estúpido Cupido (1976), e Toninho Jiló em Roque Santeiro (1985). Porém, sua carreira começou cedo, na infância, quando foi descoberto por produtores, jogando futebol na rua. Sua estreia no cinema foi no ano de 1961, em Pedro e Paulo, ao lado de Jardel Filho e Francisco Cuoco. Já no teatro, estreou no ano seguinte e, em dublagem, em 1963, no filme A Espada Era a Lei.

Ele também integrou o elenco do humorístico Zorra Total e dos Trapalhões. Seu último trabalho em novelas foi como o delegado Mesquita, em Sol Nascente, em 2016.

Deixe seu comentário: