Morre atriz Ruth de Souza, aos 98 anos

A arte brasileira perdeu um de seus ícones neste domingo (28). A atriz Ruth de Souza morreu, aos 98 anos, em função de uma pneumonia. Em 1954, como Sinhá Moça, foi a primeira brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema, no Festival de Veneza.

Ruth estava internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copa D’Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, desde a segunda-feira (22).

Considerada a primeira-dama negra do teatro, do cinema e da televisão brasileira, seu último trabalho atuando foi na minissérie da rede Globo, Se Eu Fechar os Olhos Agora, neste ano. No carnaval, em março, a artista foi homenageada pela escola de samba Santa Cruz, da Série A carioca. Também em 2019, ela participou do clipe da música A Baobá, de João Vinícius e de gravações da série Tentáculos, escrita pelo ator Lui Mendes.

Homenagens

Artistas lamentaram a morte de Ruth de Souza. Miguel Falabella foi deles. Em seu Instagram, ele publicou um texto em que relata um momento inusitado que passou ao lado dela. Na mensagem, o ator e dramaturgo ainda destacou a importância de Ruth: “Foi uma diva e um ícone de sua geração. Graças a ela muitas portas se abriram”.

Zezé Motta também compartilhou um momento recente ao lado de Ruth e salientou a saudade que a artista deixará.

A atriz Rosamaria Murtinho postou uma foto ao lado de Ruth, sem texto, apenas o ícone de uma flor em reverência à artista.

Lui Mendes foi outro artista a homenagear Ruth e contar a despedida emocionante que tiveram.

O ator Nando Cunha agradeceu a arte e a luta da artista.

No perfil oficial da escola de samba Salgueiro, também foi publicada uma despedida à quem chamaram de “dama negra dos palcos”.

