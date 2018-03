Morre Carlos Eduardo Miranda, o produtor musical gaúcho que ajudou a lançar bandas como Skank, O Rappa e Raimundos

O produtor musical gaúcho Carlos Eduardo Miranda, 56 anos, morreu na quinta-feira (22), em São Paulo. Ele sofreu um mal súbito em sua casa. Miranda foi jurado no reality musical “Ídolos”, em 2006 e 2007, e nos programas “Astros” e “Qual é Seu Talento”, do SBT. Na música, ajudou a revelar Skank, O Rappa, Raimundos e Gaby Amarantos.

“Foi ele quem chamou a atenção da imprensa do eixo Rio-SP sobre um quarteto que vinha de Minas Gerais. Vá em paz, amigo”, postou o perfil oficial da banda Skank no Facebook. O Rappa também homenageou o produtor em sua página no Facebook: “Vai em paz, irmão, força pra sua família e fique com a certeza de que você não veio a este mundo a passeio, sua obra por aqui é eterna!”.

Trajetória

Natural de Porto Alegre, Miranda chamou a atenção nos anos 1980, tecendo o cenário do rock alternativo no Rio Grande do Sul. Percussionista e compositor, também integrou os grupos Taranatiriça, Atahualpa Y Us Panquis e Urubu Rei.

O Skank foi o primeiro grupo a lamentar a perda de Miranda. “O grande Carlos Eduardo Miranda foi uma figura seminal na nossa história”, diz post da banda, composta por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Haroldo Ferretti e Lelo Zaneti.

“Ele teria ainda grande contribuição ao longo da nossa carreira, especialmente no disco Maquinarama. Estamos muito tristes com a notícia de seu falecimento. Que sua travessia seja tão leve e divertida quanto a vida que ele levou aqui. Nossos pensamentos estão com sua filhinha Agnes e sua companheira, Bel. Vá em paz, amigo”, escreveu o grupo.

Um dos mais polêmicos críticos musicais dos anos 1980 e 1990, ele fez parte da equipe da extinta revista de música Bizz e com os selos Banguela Records e Excelente lançou grupos famosos como O Rappa, Skank, Raimundos, Mundo Livre S/A, Virgulóides, Cordel do Fogo Encantado, Cansei de Ser Sexy e Móveis Coloniais de Acaju.

Sempre polêmico e sem papas na língua, Miranda chegou a dizer, em entrevista concedida em 2015, que o rock nacional estava em uma péssima fase. “O rock está uma bosta e só tem um monte de roqueirinho que só quer ser da Globo. Rock de verdade está aí tudo pervertendo pelos cantos. Mas no final, tudo é rock né, veio? O hip hop é rock, rap é rock, tudo é rock hoje, porque sei lá, esse negócio de rock, papo de veio”, disparou ele.

Em 2004, o porto-alegrense foi um dos fundadores da TramaVirtual – serviço on-line de música que permitia a hospedagem de canções de bandas e artistas independentes. A plataforma surgiu em um momento em que não havia grandes alternativas. Não havia YouTube ou iTunes Store e o MySpace ainda não tinha emplacado. SoundCloud e Bandcamp? Esses só iriam surgir bem depois. Nas circunstâncias em que foi lançada, a TramaVirtual foi, de certa forma, a pioneira.

