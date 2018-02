O pastor evangélico norte-americano Billy Graham, que aconselhou presidentes e pregou para milhões em todo o mundo, de sua Carolina do Norte natal à comunista Coreia do Norte durante seus 70 anos de púlpito, morreu nesta quarta-feira aos 99 anos de idade, disse um porta-voz. Graham faleceu à 8h em sua casa em Montreat, na Carolina do Norte.

Deixe seu comentário: