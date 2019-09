Morre em Porto Alegre o empresário Renato Ribeiro aos 75 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira (20) o economista e empresário gaúcho Renato Bastos Ribeiro, de 75 anos, em Porto Alegre. Renato era ex-proprietário do Correio do Povo, da Rádio Guaíba e da TV Guaíba. A morte do empresário ocorre exatamente 22 meses depois de sofrer uma parada cardio-respiratória grave, que resultou em vários meses de internação hospitalar. Ele passou mal quando jantava com casais de amigos, quatro dos quais eram médicos e tentaram reanimá-lo. O empresário deixa mulher, quatro filhos e 10 netos.

O velório começa às 8h deste sábado (21) e o sepultamento ocorre às 15h no Cemitério da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas.

Deixe seu comentário: