O estudante Lucas Martins de Paula, de 21 anos, que foi espancado por seguranças de um bar em Santos (SP) no início deste mês, morreu no domingo (29). De acordo com testemunhas, após questionar o valor de R$ 15 em sua comanda, o estudante foi arrastado para a área externa do bar e agredido por ao menos seis seguranças do estabelecimento, até desmaiar.

Deixe seu comentário: