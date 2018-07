“É com pesar que a Universidade Católica de Pelotas comunica o falecimento do ex-professor do curso de Medicina, o neurocirurgião Fernando Antônio de Oliveira Costa”, diz a nota da UCPel. Médico formado pela UCPel, Costa tinha 71 anos. Mestre e Doutor em Neurocirurgia pela Universidade Federal de São Paulo, começou sua carreira como docente da Católica em 1978.

