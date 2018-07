Morreu na madrugada dessa terça-feira, em Brasília, o jornalista Ari Cunha, aos 91 anos. Colunista e vice-presidente institucional do Correio Braziliense, Cunha faleceu em casa após sofrer falência múltipla dos órgãos. Cunha ajudou a fundar o Correio Braziliense. O presidente Michel Temer divulgou nota lamentando o falecimento do jornalista. Temer disse ter recebido com tristeza a notícia.

Deixe seu comentário: