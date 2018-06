Morre gorila que se comunicava por sinais

A gorila Koko, conhecida por saber se comunicar por linguagem de sinais, morreu aos 46 anos de idade. Nascida no zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos, ela era capaz de falar com os humanos usando mil palavras em sinais e entender duas mil palavras em inglês verbal. A morte do primata foi anunciada pela Gorilla Foundation, criada pela psicóloga de animais Francine Patterson.

