O traficante que havia sido flagrado tentando fugir do presídio de Bangu 3 vestido de mulher, na semana passada, foi encontrado morto na cela onde estava detido na manhã desta terça-feira (6). Desde que o plano de fuga fora descoberto, Clauvino da Silva, de 43 anos, estava em uma cela isolada de Bangu 1, no Complexo de Gericinó. Clauvino teria se enforcado com um lençol.

