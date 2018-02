O idoso suspeito de matar dois homens em uma troca de tiros ocorrida em Salto do Jacuí morreu na manhã desta sexta-feira (2).Varonil Schneider, de 81 anos, foi um dos quatro feridos no desentendimento com homens que seriam garimpeiros. A propriedade onde aconteceu o tiroteio não é um garimpo regular, mas há pedras semipreciosas no subsolo.

Deixe seu comentário: