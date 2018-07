Morreu, aos 91 anos, o jornalista Lucídio Castelo Branco. O corpo foi velado no cemitério João XXIII e enterrado no mesmo local, na tarde desta sexta-feira (13). A causas da morte não foi divulgada. Castelo Branco é o autor do livro “Da memória de um repórter”, lançado em 2002, no qual relata os principais episódios de seus 48 anos de atuação na área.

