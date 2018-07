Mathias Nagelstein morreu, nessa segunda, no Complexo Hospitalar Santa Casa, em Porto Alegre. Natural de Caxias do Sul, Nagelstein foi vereador em Bagé, procurador-geral de Porto Alegre, chefe da Casa Civil do governo estadual e juiz do Tribunal Militar do RS, onde também foi presidente. Também exerceu o cargo de procurador federal do Incra, além de atuar como advogado criminalista.

