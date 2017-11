Morre a menina de 8 meses que foi incendiada junto com a madrinha pelo ex-companheiro da mulher em Caxias do Sul

Morreu, na tarde de segunda-feira (06), a menina de 8 meses que foi incendiada junto com a sua madrinha pelo ex-companheiro da mulher em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A criança estava internada no Hospital Geral.

Na madrugada de sábado (04), a bebê estava no colo da mulher, de 32 anos, quando o homem, identificado como Maykon Marcelino da Silva, 30 anos, foi até a casa dela para agredi-la, jogou álcool nas duas e ateou fogo. Segundo a Polícia Civil, o criminoso não aceita a separação. Ele tem três filhos com a mulher. As crianças estavam na residência no momento do ataque, mas não se feriram.

O bandido foi preso algumas horas após o crime em um posto de combustíveis. A mulher continua hospitalizada em estado grave. Após registros de ocorrências, a Justiça concedeu para a vítima medidas protetivas contra o ex-companheiro, que estava proibido de se aproximar dela.