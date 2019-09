Morre menina que levou facada da mãe em Balneário Camboriú

Internada no Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú (SC), a adolescente de 13 anos que foi esfaqueada pela mãe na cidade catarinense teve a morte confirmada nessa quinta-feira (12). Ela estava há uma semana no hospital e teve a morte cerebral confirmada pelos médicos da unidade de saúde.

A mulher atacou a filha no dia 5 deste mês, na Avenida Atlântica, atingindo-a no peito. A mãe teria efetuado os golpes após descobrir que a menina estava se relacionando com um vendedor ambulante, de 32 anos — o homem é alvo de um inquérito por estupro de vulnerável, já que admitiu que mantinha relações com a menina, o que é proibido por lei para quem tem menos de 14 anos

A mãe da vítima foi presa pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú. A mulher teria relatado aos guardas que tentou esfaquear o homem, mas a filha entrou em sua frente para protegê-lo. Ao delegado, no entanto, afirmou que não tentou acertar nenhum dos dois, e que atingiu a filha por acidente. A mulher teve a prisão em flagrante confirmada pela Polícia Civil.

