Morre mulher que escolheu viajar em vez de fazer quimioterapia

Ao ser diagnosticada com um câncer avançado aos 90 anos, a americana Norma Bauerschmidt teve uma reação surpreendente para muitos e decidiu viajar pelos Estados Unidos em vez de se submeter a qualquer tratamento. De acordo com informações da rede britânica BBC, a idosa soube que tinha um tumor uterino em julho de 2015 e, a partir daí, passou um ano percorrendo 34 dos 50 Estados do país a bordo de um motor home com o filho, Tim, e a nora, Ramie Liddle.

Graças a uma página no Facebook criada pela nora para contar histórias da viagem , a história de Norma viralizou e atraiu mais de 400 mil seguidores. Foram mais de 20 mil quilômetros rodados até que no dia 30 de setembro a família anunciou a morte da idosa na página batizada de “Driving Miss Norma”, em uma alusão ao título original em inglês do filme “Conduzindo Miss Daisy” (1989).

“Era apenas uma forma de os parentes saberem onde estávamos. Norma ficou absolutamente chocada quando a página passou a fazer um enorme sucesso”, contou Ramie à BBC.

O câncer de Norma foi detectado em um exame de rotina realizado apenas dois dias depois da morte de seu marido, Leo, que estava hospitalizado, também com câncer. “Tim e eu estávamos vivendo na estrada por alguns anos e, quando Leo morreu, convidamos Norma para morar conosco. Ela precisou de apenas um minuto e meio para pensar. Uma das primeiras coisas que fizemos foi comprar uma cadeira de rodas para ela. A partir daí, poderíamos ir para onde quer que ela quisesse”, brincou Ramie.

