O presidente da empreiteira Mendes Júnior, Murillo Mendes, morreu aos 93 anos

Morreu na madrugada deste domingo (19), em Belo Horizonte (MG), Murillo Mendes, 93 anos, presidente da empreiteira Mendes Júnior. Segundo o advogado Marcelo Leonardo, o empresário sofreu um infarto. A construtora Mendes Júnior foi fundada em 1953 por José Mendes Júnior, pai de Murillo, e entrou em recuperação judicial depois de ter sido uma das empreiteiras acusadas na Operação Lava-Jato de formação de cartel para obtenção de contratos com a Petrobras.

Declarada inidônea, a construtora não pode tocar obras públicas e foi afastada, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, onde tinha contrato com o governo federal para construir as estruturas do eixo Norte.

Murillo Mendes era tio de Sérgio Cunha Mendes, ex-vice-presidente da empreiteira. No último dia 13, o juiz Sérgio Moro determinou a execução da pena do empresário, que foi condenado na Lava-Jato a 27 anos e dois meses de prisão. Além dele, outros dois executivos da empresa iniciaram a execução antecipada da pena – Rogério Cunha Pereira, condenado a 18 anos e nove meses; e Alberto Elísio Vilaça Gomes a 11 anos e seis meses.

A cúpula da empresa foi condenada por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo pagamento de R$ 31,4 milhões em propina por meio do doleiro Alberto Youssef. As dívidas da empreiteira somam R$ 360 milhões. Apenas a dívida com os cerca de 1.700 funcionários somava R$ 20 milhões. A Mendes Júnior informa que tem R$ 303 milhões a receber por obras prestadas aos governos de São Paulo, Ceará e Mato Grosso.

Murillo foi enterrado em uma cerimônia reservada aos parentes na capital mineira. O advogado lamentou a morte dele e disse que é uma grande perda para Minas Gerais. Ele sucedeu o pai, José Mendes Júnior. Entre as obras importantes que a construtora participou está a Hidrelétrica de Furnas, em 1957, a ponte Rio-Niterói, em 1971, a Hidrelétrica de Itaipu, 1973, além de construções no exterior.

Batalha jurídica contra a União

Murillo Mendes protagonizou uma verdadeira batalha jurídica contra a União, ao cobrar indenização bilionária, no fim dos anos 1990, pelo suposto atraso de pagamentos referentes a obras contratadas pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco.

Antes disso, a companhia já havia também recorrido aos tribunais contra o Banco do Brasil em razão de prejuízos que a empresa sofreu na execução de obras no Iraque, cujos pagamentos foram afetados depois da Guerra do Golfo. Mendes cobrava quase US$ 1 bilhão sob o argumento de que obrigações contratuais não foram cumpridas e que o Banco do Brasil havia “arruínado o crédito da companhia”. Cerca de US$ 420 milhões se referiam a dívidas do governo iraquiano com a construtora assumidas pelo Banco do Brasil.

Plano de recuperação judicial

Em 2016, a empreiteira apresentou ao TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) um plano de recuperação judicial da empresa. O plano faz parte do processo de recuperação judicial da empresa. Na ocasião, o Fórum Lafayette informou que o valor a ser recuperado era de R$ 258 milhões, que corresponde ao montante da dívida, segundo a própria empresa.

No mesmo ano, a CGU (Controladoria-Geral da União) havia declarado a construtora inidônea. Com isso, ela ficou impedida de fazer contratos com qualquer instituição pública. Foi a primeira decisão desse tipo em relação a empresas envolvidas na Lava-Jato.

O órgão colheu provas de irregularidades na atuação da construtora Mendes Júnior em contratos da Petrobras de 2004 a 2012. Na investigação, a empresa até admitiu o suborno, mas alegou que a propina foi extorquida por operadores do esquema. Porém, isso não convenceu a CGU.

