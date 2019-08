O bilionário David Koch, das Indústrias Koch, morreu nesta sexta-feira (23) aos 79 anos, informou o irmão dele, Charles Koch. Charles e David foram classificados pela “Bloomberg” como o 7º e 8º homens mais ricos do mundo, respectivamente, com fortunas de US$ 58,7 bilhões (R$ 240 bilhões) cada – que acumularam com uma grande participação acionária nas Indústrias Koch.