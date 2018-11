Morre o compositor da trilha de Love Story

Morreu, aos 86 anos, na cidade francesa de Nice, o acordeonista e compositor Francis Lai, autor de várias trilhas sonoras para filmes, entre elas a de “Love Story: uma história de amor”, do diretor Arthur Hiller, que lhe valeu um Oscar em 1970 pela canção “Where do I begin”. A notícia do falecimento de Lai foi dada pelo prefeito de Nice, Christian Estrosi, sem citar a causa da morte.

