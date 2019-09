Morre o compositor Elton Medeiros, parceiro de Cartola e Paulinho da Viola

Amigos, parentes e colegas de profissão se despediram do compositor Elton Medeiros em velório e enterro no Cemitério do Catumbi, no Centro do Rio, na tarde desta quarta-feira (4). Parceiro de Cartola e Paulinho da Viola, o músico morreu vítima de uma pneumonia, aos 89 anos. As informações são do portal G1.

Entre os parceiros do sambista que compareceram estava Paulinho da Viola, que compôs com Elton músicas como ‘Onde a dor não tem razão’. A cantora Teresa Cristina, que gravou várias músicas de Elton, também esteve presente. O cantor Zeca Pagodinho enviou uma coroa de flores.

“Eu não tive muitos parceiros, mas acho que ele foi o maior parceiro que eu tive, com o maior número de músicas. Além, na importância que ele teve na minha vida, foi o ensinamento de várias coisas relativas a esse universo do samba, além da parceria que tivemos, amizade de muitos anos, muitas experiências que tivemos juntos: shows, palestras, encontros, festas”, disse Paulinho da Viola.

O sambista, compositor e radialista Elton Medeiros morreu aos 89 anos vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia na noite de terça-feira (3) em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

Segundo o sobrinho do artista, Elton Medeiros já havia sido internado por um mês em um hospital em Copacabana, mas recebeu alta para receber cuidados em casa.

Na segunda-feira (2), o sambista passou mal e foi levado para a Casa de Saúde Pinheiro Machado, onde morreu por volta das 20h15 de terça-feira (3).

Uma das canções de autoria de Elton Medeiros é “O Sol Nascerá”, em parceria com Cartola. A música é tema de abertura da novela “Bom Sucesso”, da TV Globo, gravada por Zeca Pagodinho e Teresa Cristina.

A composição, que é de 1961, também havia sido gravada por Nara Leão e Elis Regina.

Elton Medeiros compunha os primeiros sambas e saía em blocos carnavalescos já aos 14 anos de idade.

Mais tarde, ele fundaria o bloco Tupi de Brás de Pina, posteriormente elevado à condição de escola de samba.

Transferiu-se para a Escola de Samba Aprendizes de Lucas, onde permaneceu até a recente fusão com a Unidos da Capela, a atual Escola de Samba Unidos de Lucas.

Elton, que era atuante nos movimentos em prol da música popular brasileira, fundou a Ala dos Compositores de Aprendizes de Lucas e foi um dos grandes incentivadores do Zicartola, célebre bar criado pelo também sambista Cartola e a esposa, Dona Zica.

O Grande Mestre também participou de musicais como o Rosa de Ouro e, com o poeta Walmir Ayala, escreveu o espetáculo Chão de Estrelas, baseado na vida do compositor Orestes Barbosa.