Morre o empresário Antônio de Queiroz Galvão

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O empresário Antônio de Queiroz Galvão, um dos fundadores do Grupo Queiroz Galvão, morreu no domingo (19), aos 96 anos, em Recife (PE), após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

Ele fundou a construtora Queiroz Galvão em 1953 junto com seus irmãos Dario, João e Mário. No início, a empresa atuava em pequenas obras de saneamento e construção de estradas. O grupo cresceu e se tornou um dos maiores do Brasil na área de infraestrutura. Hoje, atua na América do Sul, no Caribe e na África.

Antônio nasceu em Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco, e se mudou para Recife ainda criança com a família. O sepultamento ocorreu no domingo, no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, perto da capital pernambucana.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB-PE), lamentou a morte do empresário. O Grupo Queiroz Galvão foi acusado de ter participado do esquema de corrupção na Petrobras descoberto pela Operação Lava-Jato.

