Morre o empresário gaúcho Fernando Esbroglio, líder dos revendedores de veículos no Estado

O empresário Fernando Esbroglio, presidente do Sincodiv (Sindicato dos Revendedores de Veículos) do Rio Grande do Sul desde 2011, morreu em Porto Alegre na madrugada dessa quinta-feira, aos 71 anos. Ele sofreu um infarto fulminante.

As cerimônias fúnebres serão realizadas nesta sexta-feira, com velório a partir das 8h na capela nº 6 do Cemitério da Santa Casa (avenida Oscar Pereira nº 423). Para as 11h, está prevista uma cerimônia de despedida do empresário, cujo corpo seguirá para cremação.

Esbroglio deixa a esposa Ana Jung, os filhos Renata e Guilherme e os enteados Guilherme, Maurício, Frederico e Ana Carolina, além das netas Marta, Natália e Maria Carolina. “Meu pai era uma pessoa essencialmente boa, às vezes emocional, extremamente conectado com o mundo que o rodeia, um sujeito gregário, inquieto e presente. A alma da família”, disse Guilherme.

Paralelo ao comando do Sincodiv, Esbroglio também ocupava o cargo de diretor-geral da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) no Rio Grande do Sul, totalizando três triênios à frente de ambas as entidades (o atual se encerra em 2020).

Trajetória

Natural da capital gaúcha e apaixonado por veículos, ele começou a sua trajetória no segmento automotivo nos anos 1970. No final da década seguinte, fundou a Fox Veículos, primeiramente uma revenda que trabalhava com diversas marcas e que em 2000 se especializou em automóveis da marca japonesa Mitsubishi – atualmente com duas lojas em Porto Alegre.

A Fox trouxe ao mercado local um novo conceito de qualidade, com estrutura similar à de uma concessionária. Em 1994, a empresa passou a funcionar como distribuidora da japonesa Nissan, sendo que de 1996 a 1999 incluiu no “cardápio” a Asia Motors, até que em 2000 adquiriu a concessão da Mitsubishi no Estado.

Colegas e representantes do segmento o consideram um líder que contribuiu de forma decisiva para a atividade, incluindo o estreitamento de relações empresariais e governamentais e o foco na capacitação e atualização das concessionárias. “Eu sou tão antigo que já passei por todos os momentos do varejo de veículos, desde o auge até a crise, passando pelo empate técnico”, brincou, certa vez, em entrevista à imprensa.

Cães

O empresário também era conhecido pelo envolvimento com a criação de cachorros da raça de cães golden retriever, atividade que lhe rendeu prêmios em diversas exposições nacionais e internacionais de animais, com o seu cachorro “Mané”.

“Esses animais são incríveis, lindos e divertidos, uma espécie de elo nosso com o paraíso”, costumava comentar. “Eles não conhecem a maldade, a inveja ou o descontentamento. Sentar-se com eles ao pé de uma colina em uma linda tarde é voltar ao Éden, onde ficar sem fazer nada não é tédio, mas paz.”

(Marcello Campos)