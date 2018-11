Foi sepultado nessa sexta-feira, em Pelotas, o corpo do escritor Aldyr Garcia Schlee, 84 anos, falecido na noite anterior, vítima de câncer. Nascido em Jaguarão, ele era um dos mais importantes e premiados contistas em atividade no Rio Grande do Sul e também tinha no currículo a autoria do uniforme amarelo da Seleção Brasileira, criado em 1953 para um concurso do jornal carioca “Correio da Manhã”.

