Morre o policial militar baleado em Lagoa Vermelha, no Norte do Estado

Morreu na manhã deste sábado (24) o policial militar Everton da Silva Santos, de 31 anos, no hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, no Norte do Estado. Na noite desta sexta-feira (23), quando visitava familiares em Lagoa Vermelha, ele se envolveu em um desentendimento com um morador da cidade. Durante a briga, o suspeito pegou uma arma e deu sete tiros no policial militar. Após atirar no brigadiano, o atirador ainda roubou a arma da vítima, uma pistola .40, e fugiu. O soldado era lotado em Esteio e estava de férias. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos.

