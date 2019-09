Morreu na noite dessa segunda-feira (23), o colorado mais velho do mundo, aos 118 anos. O pedritense Santos Santana Afonso estava internado na Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito e era residente do Lar de Idosos Major Alencastro da Fontoura.

No ano passado, ele ficou conhecido nacionalmente ao completar 117 anos e receber a visita de dirigentes e ex-jogadores do Internacional, que trouxeram presentes para o idoso, que era torcedor fervoroso do time Colorado.

