Morre pai do jornalista William Bonner

O jornalista William Bonner perdeu o pai na manhã desta terça-feira (29) e foi substituído por Heraldo Pereira na bancada do Jornal Nacional, nesta noite, na Globo. Além de Heraldo e de Giulianna Morrone, que substitui Renata Vasconcellos, de férias, o telejornal contou com a participação do narrador esportivo Galvão Bueno, convocado devido à tragédia com o avião da Chapecoense, que caiu na Colômbia.

A Globo confirma a licença de Bonner e o falecimento do pai do jornalista. Não há informações, no entanto, sobre a causa da morte. William Bonner carrega o nome do pai — Bonner na verdade é sobrenome artístico, o real é “Bonemer” –, o pediatra William Bonemer, acrescido de Júnior.

