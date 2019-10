Morreu na tarde desta terça-feira (22) o piloto da aeronave de pequeno porte que caiu em uma rua do bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na segunda (21). Allan Duarte de Jesus Silva, de 29 anos, teve quase 100% do corpo queimado. Além dele, outras três pessoas morreram no acidente. Duas pessoas continuam internadas.