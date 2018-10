O Instituto Brasileiro de Transmasculinidades emitiu nota lamentando a morte do escritor e psicólogo João W. Nery, 68 anos, primeiro homem transexual a passar por cirurgia de redesignação no Brasil, em 1977. Ele lutava contra um câncer de pulmão. “Não deixaremos que as lembranças se percam. Vamos manter João vivo dentro de nós e em nossas histórias”, ressaltou a direção da entidade.

