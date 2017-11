O publicitário Neil Ferreira, criador da campanha que transformou o Leão em símbolo do Imposto de Renda no País, morreu na terça-feira (7), aos 74 anos, segundo informou o Hospital Albert Einstein. A causa da morte não foi informada. Na biografia de Ferreira, estão também a criação do “Baixinho da Kaiser” e da “Morte do Orelhão”, ou “Vandalismo”, comercial criado na década de 1980.

