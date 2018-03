Morre Raul Randon, fundador das Empresas Randon, aos 88 anos

Faleceu na noite de sábado (03), em São Paulo, o empresário Raul Anselmo Randon, aos 88 anos. O fundador e presidente do Conselho de Administração das Empresas Randon estava internado há três meses no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para implantação de um pino entre o quadril e o fêmur.

No entanto, a cirurgia resultou em uma série de complicações. O velório deverá acontecer neste domingo (04), no Memorial São José, em Caxias do Sul, mas o horário de início ainda ainda não está confirmado. Também não está confirmado se o corpo de Raul Randon será enterrado ou cremado, nem se o sepultamento será neste domingo ou na segunda-feira (05).

A perda do fundador se dá às vésperas da companhia inaugurar mais duas unidades, uma no Peru e outra no Brasil. Raul fundou com o irmão Hercílio as Empresas Randon, em 1949, na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Quatro anos mais tarde nascia, juridicamente, a Mecânica Randon Ltda. A Mecânica fabricou o primeiro eixo para uma carpintaria. Evoluiu para fabricação de freio a ar e passados alguns anos já fabricava a carreta, o reboque e em 1960, os semirreboques.

A Randon tornou-se um complexo de onze empresas, que atuam nos segmentos de implementos para o transporte rodoviário, ferroviário, fora de estrada, autopeças e serviços. O conglomerado de Empresas Randon é composto por empresas líderes na América Latina.

Conta com linha de equipamentos para o transporte de carga terrestre, com seus veículos rebocados (reboques/semirreboques), vagões ferroviários e veículos especiais. Atuam, ainda, nos segmentos de autopeças e sistemas automotivos, além dos serviços de consórcio e de banco. Mantém uma rede internacional de vendas e serviços, atendendo a mais de 100 países.

Homenagem

A trajetória dos 88 anos de Raul Anselmo Randon, desde sua infância em Tangará (SC) até agora, foi retratada em filme. Com 1 hora de duração, o documentário Viver e Acreditar, lançado em agosto do ano passado, em Caxias do Sul, pôde ser apresentado em sessão única a convidados, amigos e funcionários do empresário em setembro de 2017, no GNC Cinema do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

São 74 anos de trabalho e referência no setor empresarial. Depoimentos do próprio protagonista e de sua esposa Nilva D’Agostini Randon enriquecem a história que envolve os cinco filhos, o primeiro funcionário e primeiro cliente e outras pessoas que integram a trajetória de Raul.

O governador do Estado, José Ivo Sartori, ao lado da primeira dama Maria Helena, também prestigiou o evento. Ele, que desempenhou grande parte de sua carreira política na Serra Gaúcha, destaca: “Raul Randon e sua família já fizeram muitas coisas boas para Caxias do Sul e para o Estado em geral”.

Para o governador, a capacidade empreendedora é uma característica inata e enxerga Randon como um marco para o setor. “As conquistas vieram de muito trabalho e da simplicidade. É disso que o mundo precisa”, acrescentou.

Viver e Acreditar segue roteiro baseado na bibliografia Os Olhos de Quem Vê, de 2009, do autor Charles Tonet, Diogo Osório Coelho e Tânia Maria Zardo Tonet. A história passa a integrar o Memorial Randon, que conta com acervo mostrando a caminhada das Empresas Randon e o desenvolvimento em paralelo com a industrialização brasileira.

