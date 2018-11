Faleceu o americano William Goldman, ganhador do Oscar de roteirista com “Butch Cassidy” e “Todos os homens do presidente”, anunciou sua família nesta sexta-feira (16). O escritor de 87 anos faleceu nesta sexta-feira de manhã na cidade de Nova York (EUA) devido a complicações de um câncer e de uma pneumonia.

