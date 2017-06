Morre segunda vítima de explosão em caldeira de navio na Bacia de Campos, no RJ

Morreu na manhã deste sábado (10) em Macaé (RJ) a segunda das quatro vítimas da explosão em uma caldeira de máquinas do navio sonda NS-32 (Norbe VIII) no Campo de Marlim, na Bacia de Campos. A segunda morte foi confirmada pela Odebrecht Óleo e Gás ainda na manhã deste sábado (10). Na tarde desta sexta-feira (9), o Sindipetro/NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense) e a Odebrecht tinham confirmado a primeira morte de um técnico de inspeções e calibração, de 28 anos.

De acordo com a Odebrecht, o também técnico em inspeções e calibragem da empresa IMI (Instituto de Metrologia Industrial Ltda) tinha 44 anos e estava internado no Hospital Municipal de Macaé, no interior do Rio. Em nota, a empresa informou que está “prestando todo o apoio necessário à família do trabalhador, assim como aos parentes dos outros colaboradores envolvidos no acidente”.

A explosão no navio ocorreu às 7h48min de sexta-feira (9). Segundo o Sindipetro/NF, dois trabalhadores foram socorridos pela aeronave de emergência e os outros dois passaram por avaliação médica inicial a bordo da unidade, antes de serem levados para o hospital.

De acordo com a Petrobras, não houve incêndio. Segundo o Sindipetro/NF, a explosão aconteceu durante manutenção em uma caldeira que não estava operando. Ainda conforme o sindicato, o navio foi fretado pela Odebrecht, que disse, por meio de nota, que “as operações foram imediatamente paralisadas e uma investigação já foi iniciada para apurar as causas do acidente”.

A Odebrecht afirma também que não houve dano ao meio ambiente e que as análises preliminares indicam não haver dano estrutural à embarcação. “As famílias dos trabalhadores e as autoridades competentes já foram notificadas, diz a nota.

De acordo com o site Marine Traffic, no momento da explosão, o navio seguia, no Campo de Marlim, em direção ao Porto do Açu, em São João da Barra, no Norte Fluminense. O navio tem bandeira das Bahamas e foi construído em 2011.

Em nota, a Petrobras informou que “o plano de emergência foi acionado imediatamente e a sonda já se encontra em condição segura”. (AG)

