Mais um militar do Exército morreu no final da tarde desta segunda-feira (20) durante operações contra o crime organizado nos complexos do Alemão, da Penha e Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Comando Militar do Leste. Na madrugada, um outro militar morreu após ser atingido no ombro por um tiro de fuzil.

