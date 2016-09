Morre soldado do Exército baleado em campo de futebol na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

O soldado do Exército Denner Matheus Roldão, de 21 anos, morreu no domingo (11), no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. O rapaz foi internado na instituição após ser baleado durante um jogo de futebol na Lomba do Pinheiro, no dia 28 de agosto.

A Polícia Civil investiga o caso. A hipótese mais forte até o momento é de execução.

