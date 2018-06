Morreu, na quinta-feira (28), aos 56 anos, Maria Lisete Seger Kirschner. Ela era uma das filhas do fundador do Grupo Herval, Felippe Seguer Sobrinho, e também sócia do grupo. Maria Lisete foi velada na Capela Municipal de Dois Irmãos e seu corpo foi sepultado na tarde desta sexta-feira (29) no Cemitério Católico de Dois Irmãos.

