Morre vítima de queimaduras causadas pela explosão de uma lareira ecológica

Uma mulher de 40 anos, internada no Hospital Cristo Redentor desde o dia 27 de julho, quando sofreu graves queimaduras no corpo decorrente da explosão de uma lareira ecológica, faleceu na madrugada desta terça-feira (6). A vítima, identificada como Juliane Gonçalves, teve 67% do corpo queimado e, por volta das 4 da manhã de hoje, enfermeiros confirmaram a morte por falência múltipla dos órgãos.

Juliane vivia em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, onde o acidente aconteceu. Devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para o hospital da capital, especializado em tratamento de queimaduras. Também estavam, na residência, o esposo e o filho, de 6 anos, no momento em que a explosão atingiu a casa. Os dois saíram ilesos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a lareira estaria ficando sem álcool e, em uma tentativa de colocar o produto, houve a explosão.

Ontem (5), ela seria submetida a uma cirurgia, mas, devido a instabilidade do quadro clínico, o procedimento foi cancelado. Juliane passou por diversas transfusões de sangue e recebeu doações para a realização da cirurgia agendada para esta segunda-feira.

Ainda não se sabe onde será realizado o velório de Juliane. No Facebook, a Escola Estadual Tenente José Jeronimo Mesquita, onde ela trabalhava como professora, comunicou a morte e decretou luto e suspendeu as atividades durante a tarde de hoje e o dia inteiro amanhã (7).

