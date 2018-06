Morre Waldir Pires, ex-governador da Bahia

O ex-governador da Bahia, Waldir Pires, morreu na manhã desta sexta-feira (22), por volta das 10h, no Hospital da Bahia, em Salvador, após parada cardiorrespiratória. Pires tinha 91 anos. O governador do Estado, Rui Costa, decretou luto oficial de cinco dias. Ele havia sido internado quinta-feira (21), com quadro de pneumonia.

Deixe seu comentário: