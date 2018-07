Morreu a mulher britânica envenenada com substância usada contra o ex-espião russo

Morreu uma mulher britânica de 44 anos que foi envenenada com o mesmo agente neurotóxico usado contra o ex-espião russo Serguei Skripal, confirmou o governo do Reino Unido no domingo (8). Dawn Sturgess e um homem de 45 anos foram encontrados desacordados no dia 30 de junho na cidade de Amesbury, cidade inglesa que fica a 10 quilômetros de Salisbury, local onde Skripal e sua filha Iulia foram envenenados em março — os dois russos conseguiram se recuperar e foram liberados do hospital.

O homem achado ao lado de Sturgess, identificado como Charlie Rowley, segue internado em estado grave no mesmo hospital que tratou os Skripals. Não há detalhes ainda de qual foi exatamente a causa da morte da mulher. A primeira-ministra Theresa May disse estar horrorizada e chocada com a morte.

O governo britânico culpou a Rússia pelo envenenamento do ex-espião, o que foi negado por Moscou. O caso levou a uma crise diplomática entre os países, que culminou com Londres e outros países do Ocidente expulsando diplomatas russos. Após a divulgação do novo caso, May voltou a criticar Moscou,

mas a polícia britânica trabalha até o momento com a hipótese do envenenamento ter ocorrido de forma acidental.

O Novichok é o nome de uma série de agentes nervosos desenvolvidos pela então União Soviética nos anos 1970 e 1980. Ele é formado por dois materiais que, se misturados, podem levar à morte ou causar danos permanentes aos nervos.

Neil Basu, que comanda a unidade da polícia responsável pelo combate ao terrorismo, disse que a morte de Dawn Sturgess foi “uma notícia chocante e trágica”. “Dawn deixa para trás sua família, incluindo três filhos, e nossos pensamentos e orações estão com eles neste momento extremamente difícil”, disse ele.

Espião

Em março, os Skripal foram encontrados inconscientes em um banco na rua de Salisbury, perto de um centro comercial, e os primeiros depoimentos mencionaram a possibilidade de que fossem viciados. Os exames médicos a que foram submetidos indicaram que tinham sido envenenados com o agente nervoso Novichok, de fabricação russa.

O incidente provocou uma crise diplomática entre Rússia e Reino Unido. Londres acusou Moscou de estar por trás do caso Skripal, um ex-coronel do serviço secreto militar russo condenado por traição por repassar segredos para Londres e que se mudou para a Inglaterra após uma troca de espiões. O Kremlin negou qualquer envolvimento.

O governo da primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, decidiu expulsar dezenas de diplomatas russos, enquanto Moscou fez o mesmo como resposta.

Pouco depois, 14 países da União Europeia (UE), bem como os Estados Unidos, Canadá e Ucrânia, também decidiram expulsar diplomatas russos em solidariedade com ao Reino Unido.

