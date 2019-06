Morreu André Midani, produtor de sucessos da bossa nova. Ele foi fundamental Ele foi fundamental para a promoção do tropicalismo ao rock brasileiro

Morreu na noite de quinta-feira (13) o produtor e músico André Midani aos 86 anos. Um dos maiores ícones da indústria fonográfica, ele foi decisivo para lançamento da bossa nova no Brasil e descobriu grandes cantores. Midani tinha câncer e estava internado na Casa de Saúde São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela clínica e pelo filho dele, Phelippe.

No final da década de 1950, trabalhou na gravadora Odeon (hoje EMI). Foi nos anos 1960 e 1970, quando estava no comando da filial brasileira do conglomerado multinacional Phonogram/Philips, que Midani marcou a música brasileira.

“Mais do que um executivo visionário, Midani sabia ser conciliador. Entendia a alma sensível dos artistas, talvez porque ele mesmo – vaidoso e de temperamento forte – tivesse uma alma de artista. Por isso, foi tão querido por todos esses artistas”, escreve o colunista do portal de notícias G1 Mauro Ferreira.

Refletindo sobre a importância da música na vida das pessoas em entrevista concedida no ano passado, Midani decretou: “Música boa é aquela que toca aqui (aponta para o coração). Música é emoção”.

Midani confiava nos artistas e pensava a longo prazo. No início dos anos 1970, contratou Erasmo Carlos, que passava por um momento de ostracismo. A Jovem Guarda tinha acabado e seus integrantes eram malhados pela crítica e sofriam patrulha de outros artistas, que os recriminavam por ter feito música comercial e considerada de baixa qualidade.

Em uma entrevista a Ruy Castro, publicada na revista Playboy, Erasmo afirmou: “O André Midani me disse: ‘Você vai gravar o que quiser, com quem quiser, da forma que quiser. Faça o que você quiser, mas faça. É importante qualquer coisa que você crie’.” O resultado foi “Carlos, Erasmo”, um LP audacioso, com influências de samba-rock, soul music e rock psicodélico, até hoje um dos melhores da carreira do Tremendão.

Em 1989, quando já comandava a gravadora Warner, André Midani recebeu um telefonema de Marcelo Nova, ex-líder da banda de rock Camisa de Vênus. Marcelo preparava um disco solo e pediu a Midani para dividir o LP com seu ídolo, Raul Seixas.

Midani tinha todos os motivos do mundo para não topar: Raul era, então, uma figura escorraçada no meio musical. Para piorar, o Maluco Beleza havia ironizado Midani na letra de “Conversa pra Boi Dormir” (1980): “André Sidane só faz confusão / Sonhei com ele e mijei no colchão”. Mas André Midani topou contratar Raul. Em 19 de agosto de 1989, a Warner lançou o LP “A Panela do Diabo”. Dois dias depois, Raul Seixas morreu.