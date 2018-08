Morreu aos 91 anos o tradicionalista Paixão Côrtes

Aos 91 anos, morreu, nesta segunda-feira (27) o tradicionalista Paixão Côrtes. Folclorista, escritor, compositor e radialista, seu trabalho como pesquisador marcou a cultura gaúcha e por isso foi homenageado diversas vezes em vida. Ele estava internado há mais de um mês no HED (Hospital Ernesto Dornelles), em Porto Alegre.

João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes, nasceu em Santana do Livramento no dia 12 de julho de 1927. Tem suas heranças ligadas à vida pastoril. Formado em Agronomia, se tornou pesquisador, compositor, radialista e folclorista Paixão Côrtes é um personagem decisivo na cultura gaúcha e no movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul.

Em agosto de 1947, em Porto Alegre, jovens estudantes, vindos do meio rural, de diferentes classes sociais, liderados por Paixão Côrtes, criaram um Departamento de Tradições Gaúchas no Colégio Júlio de Castilhos, com a finalidade de preservar as tradições gaúchas, mas também de desenvolver e proporcionar uma revitalização da cultura rio-grandense, interligando-se e valorizando no contexto da cultura brasileira. Dentro deste espírito é que surge a criação da Ronda Crioula, estendendo-se do dia 7 ao dia 20 de setembro, as datas mais significativas para os gaúchos. No ano seguinte, em 1948, organizou e fundou o CTG 35.

Paixão Côrtes começou a publicar suas primeiras obras sobre a cultura gaúcha em 1950, com Lendas Brasileiras. Paralelamente, entre diversas atividades, atuou como radialista no programa Festa de Galpão, em 1953. Também nesse ano fundou o conjunto folclórico Tropeiros da Tradição e, dois anos depois, estreou o programa de rádio Grande Rodeio Coringa, tornando-se grande orador.

Em 1956, Paixão publicou Manual de Danças Gaúchas, com Barbosa Lessa. Graças à pesquisa por eles realizada, a cantora Inezita Barroso gravou as músicas tradicionais gaúchas Chimarrita-balão, Balaio e Xote Carreirinha, entre outras. O pesquisador também teve carreira internacional: apresentou-se no Olympia de Paris, na Sorbonne, no Hotel de Ville e no Teatro Alhambra.

Em 1960, o folclorista publicou Terno de Reis e Folclore Musical e, no ano seguinte, Vestimenta do Gaúcho. Em 1961, lançou Gaúchos de Faca na Bota e gravou o disco Folclore do Pampa. Em 1964, marcou presença na Feira Mundial de Transportes e Comunicação, em Munique, Alemanha. No mesmo ano, ainda recebeu o prêmio de Melhor Cantor Masculino de Folclore do Brasil.

O tradicionalista também publicou estudos sobre religiosidade popular, em especial a obra Reses, em 1979. No ano seguinte, lançou o livro Festas Juninas e dos Santos Padroeiros, republicado em 1982. Ao longo desse tempo, aprimorou seu método antropológico de pesquisa, baseado na etnografia, gravando e fotografando as manifestações de religiosidade popular das cidades que visita. As obras de Paixão se sucedem: Falando em Tradição & Folclore Gaúcho, 1981; Natal Gaúcho e dos Santos Reses, 1982; e Folias do Divino, 1983.

Modelo

Quando jovem, Paixão Côrtes serviu de modelo para o escultor Antônio Caringi na criação da estátua do Laçador, escolhida em 1992 como símbolo da cidade de Porto Alegre. Tombada como patrimônio histórico em 2001, foi transferida em 2007, por ocasião da construção do viaduto Leonel Brizola, do Largo do Bombeiro para o Sítio O Laçador, onde atualmente está localizada.

