A loja Spillers, tida como a mais antiga loja de discos do mundo, baniu todos os discos lançados por Morrissey, tanto em sua carreira solo quanto na época dos Smiths. A proibição vem depois da apresentação do músico no The Tonight Show. Enquanto cantava, Morrissey mostrou seu apoio ao For Britain, partido britânico de extrema-direita cujo principal foco é o anti-islamismo.

