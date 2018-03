Um relatório de vistoria da Fundação Estadual de Proteção Ambiental apurou a causa da mortandade de peixes na Linha Mineiro, interior de São Martinho. De acordo com o documento elaborado pela equipe do Balcão de Licenciamento Ambiental Unificado do Noroeste, o fato aconteceu em função do escoamento de fezes e urinas de suínos e bovinos no Lajeado Mineiro, afluente do Rio Inhacorá.

