Morte de duas pessoas no interior do estado pode ter sido causada pela gripe A

Nas últimas semanas, duas pessoas faleceram no interior do estado, com suspeita de H1N1. A primeira vítima foi um homem, de 57 anos, que recebeu atendimento médico no município de Cruz Alta, onde ficou internado, mas acabou falecendo. Já no domingo, uma mulher, de 38 anos, veio a óbito menos de 24 horas após ser encaminhada para a UTI do Hospital de Três de Maio.

A mulher foi submetida a um exame de tomografia, que confirmou a suspeita de gripe A, pouco antes dela falecer. Ainda assim, serão realizados novos exames laboratoriais, nas duas vítimas, para análise e confirmação da presença do vírus H1N1 no organismo dos indivíduos. Os dois são naturais de Panambi, cidade próxima dos hospitais em que foram atendidos.

