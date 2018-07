Um dos filhos do chefe do grupo EI (Estado Islâmico), Abu Bakr al-Baghdadi, morreu em um ataque realizado pelos jihadistas na província síria de Homs, anunciou na noite desta terça (3) a própria organização. “Houdhayfah al-Badri, o filho do Califa (…), morreu em um ataque contra os Nussayriyyah e os russos em uma central elétrica na província de Homs”, anunciou o EI em um comunicado.