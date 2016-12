Morte de George Michael repercute entre artistas

“Mais dor e saudade prum coração… que ano”, disse Maria Rita em seu Twitter.

“RIP George Michael. Obrigado por tudo, tudo mesmo que você contribuiu na minha vida e na vidad e tantos! You rock man! Até breve”, comentou Tufvesson no Twitter.

“Um dos maiores talentos de nossa música. Intérprete sensível sensacional! Que tristeza meu Deus! Quanto ele nos deu!”, continuou o estilista.

“Tanto talento num artista só! Que perda para a humanidade!”, tuitou Tufvesson junto a um vídeo do artista cantando Don’t Let The Sun Go Down On Me com Elton John.

David Guetta, DJ:

“Último Natal para um cantor incrível que vai embora cedo demais. RIPGeorgeMichael.”

Pedro Mariano, cantor:

“Foi, sem dúvida, uma grande influência em minha carreira. Muito triste a perda deste talento! 2016 ficando vazio… R.I.P. George Michael.“

Mert Alas, fotógrafo:

“Adeus a um grande homem e grande artista! RIP George Michael.”

Geri Halliwell, cantora:

“Tão triste, R.I.P George! Um querido amigo, a pessoa mais gentil, mais generosa e talentosa. Meus pensamentos estão com sua família. #GeorgeMichael.”

Mariana Gross, jornalista:

“Como cantei as músicas do George Michael… Uma tristeza a morte dele, tão jovem.”

Cristiana Oliveira, atriz:

“Meu ídolo desde jovem… Marcou minha vida! Cheguei a conhecê-lo na Espanha quando morava lá, ainda era do Wham. Que perda! Estou sentido como se fosse alguém próximo! Que Deus conforte a família. RIP George Michael.”

Adriana Lima, modelo:

“Não posso acreditar na triste notícia da morte de George Michael. Você e sua música viverão para sempre no meu coração.”

Cesar Tralli, jornalista:

“Minha geração foi embalada pelos hits de George Michael. Nos cinco anos em que morei em Londres, eu o vi várias vezes em Belsize Park. #chocado.”

Ryan Reynolds, ator:

“George Michael era um homem gentil e uma alma gentil. #Wham.”