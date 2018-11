Morte de jornalista saudita foi premeditada

O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado e seu corpo esquartejado de forma premeditada no consulado de seu país em Istambul (Turquia) acusou por meio de nota um procurador local. O crime teria sido cometido logo após a entrada na vítima no edifício diplomático, no dia 2 de outubro. Ainda conforme o texto, a visita oficial de um procurador saudita a Istambul “não deu em nada”.

