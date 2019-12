Magazine Morte de músico faz Claudia Leitte deixar coletiva de imprensa

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Claudia fez uma homenagem ao músico compartilhando um vídeo do amigo no Instagram Foto: Reprodução .(foto: reprodução) Foto: Reprodução

Claudia Leitte ficou extremamente abalada ao saber da morte do seu amigo e músico Nivaldo Cerqueira, vítima de um infarto fulminante, e precisou se retirar da coletiva do “The Voice Kids”, na noite de quinta-feira (12), nos Estúdios da TV Globo, no Rio.

No seu perfil do Instagram, Claudia fez uma homenagem ao músico compartilhando um vídeo do amigo e agradeceu pelos anos que eles trabalharam juntos.

“Eu te amo! Eu sempre vou te amar! Todo dia tinha mensagem para mim dizendo que Jesus é o Senhor. Eu prefiro pensar que você está no cinema. O melhor músico, nosso irmão…! Meu Deus!”, declarou a cantora na rede social.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário