Morte por gripe A é registrada em Panambi, no interior do RS

O laudo médico comprovou que um dos suspeitos de ter contraído gripe A, no interior do estado, estava infectado com o vírus. O homem, de 57 anos, não teria realizado a vacina, e, cerca de duas semanas antes de dar baixa no hospital, viajou a um país da América Latina a trabalho, onde pode ter sido exposto ao vírus.

O morador de Panambi foi transferido para o centro médico de Cruz Alta, na última sexta-feira (19), onde acabou falecendo. Com a confirmação, a Secretaria do Estado atualizou para 21 o número de casos de óbitos por gripe A. No mesmo período, em 2018, o total era de 67.

As causas da morte de uma outra mulher, que faleceu no domingo (21), também estão sendo investigadas, para averiguar se este poderia ser mais um caso de gripe A, em um morador de Panambi.

