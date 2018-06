Mortes em confronto com polícia aumentam 46% no Rio de Janeiro

O Instituto de Segurança Pública divulgou nesta sexta-feira (15) os dados referentes ao mês de maio da criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. Os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial (autos de resistência) registraram aumento de 46% em relação a maio de 2017. Foram 142 mortes neste ano e 97 no mesmo período do ano passado.

