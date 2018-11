As mortes por intervenção legal, em outubro, no Rio de Janeiro, aumentaram 30% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo indicadores do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio , apresentados nesta quarta-feira (14), foram 127 mortes em confronto com a polícia. Em relação ao mês anterior, a alta ficou em 18%.

